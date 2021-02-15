سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

لقى روبرت ماراج، والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج، حتفه، الجمعة الماضي، بعدما دهسته سيارة وهربت في نيويورك، وفقا لما قاله المتحدث باسم نيكي لمجلة «بيبول» الأمريكية.وكان روبرت يبلغ من العمر 64 عاما.وقالت شرطة منطقة ناساو إن سيارة صدمت روبرت، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شهود العيان لم يتمكنوا من الإدلاء بأوصاف المشتبه به، وتوفى روبرت متأثرا بجراحه بعد نقله لمستشفى محلي.وقالت الشرطة إن الحادث ما زال قيد التحقيق.