للمرة الثانية.. نائب «القوصية» يتقدم باقتراح لإنشاء 3 مواقف بدائرته

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، باقتراح برغبة بشأن إنشاء 3 مواقف بمدينة القوصية.وأوضح نظير، في بيان له اليوم الإثنين، أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام الشديد بشوارع المدينة، مشيرًا إلى أنه تقدم بإقتراح مماثل بالفصل التشريعى السابق، بينما لم تقم المحافظة والوحدة المحلية بتنفيذ موقف ركاب واحد حتى الآن.وأضاف على الرغم من صدور قرار من المجلس على إثر المناقشة بالاقتراح السابق، بضرورة تنفيذ هذه المواقف تخفيفا لمعاناة المواطنين بسبب الإزدحام الشديد بالمدينة، إلا أنه لم ينفذ.وأشار نائب القوصية إلى أن اقتراحه سيناقش داخل لجنة الإقتراحات والشكاوي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم.