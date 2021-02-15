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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس «سمكري» اتهم زوجته كذبا بطعنه في عيد الحب بالمنوفية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:16 ص
حبس
حبس
ولاء القاضى
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اتهم زوج زوجته في قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بطعنه والاعتداء عليه في يوم عيد الحب، وحرر محضرا بالواقعة.

و اتهم سمكري  يدعي "م. ر.ع" زوجته "ا. ع" بالاعتداء عليه وطعنه بسكين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي، رئيس المباحث وقوة من المركز، وألقت القبض علي الزوجة، لسؤالها وبيان أسباب الواقعة.
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و تل اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بورود بلاغ يفيد بقيام زوجه تدعي "أ.ع"، 24 سنة، بالاعتداء علي زوجها، ويدعي "م. ر. ع" 26 سنة، سمكري، ومقيمان بإحدى قري مركز شبين الكوم، وطعنه بآلة حادة.

ووقع أطباء مستشفى شبين الكوم الكشف الطبي علي السمكري، وتبين أن الإصابات في الصدر وأسفل البطن عكس اتجاه اليد، كما نفت الزوجة الواقعة جملة وتفصيلا مؤكدة أن زوجها هو من فعل ذلك لوجود خلافات بينهما، من جانبها أمرت نيابة شبين الكوم بحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة البلاغ الكاذب.

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