تراجع أعداد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 70% في 2020

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، المشغلة لمطار دبي الدولي، اليوم الإثنين، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي تراجعت بـ 70% في 2020 إلى 25.9 مليون مسافر على أساس سنوي.ونقل بيان للمؤسسة عن الرئيس التنفيذي بول جريفيث القول: «كان العام الماضي بلا شك أحد أكثر الأعوام تحديًا في الآونة الأخيرة، لم يُلاحظ تأثير جائحة كورونا في قطاع السفر والسياحة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم».وكان العام الماضي شهد توقف الرحلات التجارية تماما، في ظل تفشي فيروس كورونا.