اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول المسيح الهيكل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيد دخول السيد المسيح الهيكل.ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل، أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى.وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".من هو سمعان الشيخ؟سمعان الشيخ هو أحد السبعين شيخ الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في مصر بأمر ملكها بطليموس، فلما وصل إلى آية 'ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل' (إشعياء 7: 14) داخله الشك قائلا: أنه مستحيل أن تلد عذراء، فأراد إن يكتب كلمة " فتاة " عوض كلمة عذراء ولما تألم في داخله لهذه الترجمة غير الصحيحة، أعلن له الله في رؤيا انه لا يري الموت قبل إن يري مسيح الرب المولود من العذراءوعاش نحو ثلاثمائة سنة حتى حمل السيد المسيح على ذراعيه إذا أعلمه الروح القدس به.طقس القداسويردد الكاهن خلال صلوات القداس تسبحة سمعان الشيخ عند دورته حول المذبح بعد أوشية الإنجيل.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.والأعياد السيدية هي فرص تعبدية تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث هذه التذكارات الفائقة.