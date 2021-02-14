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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائي والسيناريست محمد صلاح راجح حول روايته "مرسال"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.

"لقد أمضت هذه الآلة الكاتبة كل حياتها في مصحة عقلية"، فكرة صادمة يطرحها راجح في رواية "مرسال"، التي تتطرق لحكاية كاتب وسيناريست متوسط النجاح والشهرة، يعمل مدرسا للسيناريو في أكاديمية خاصة للفنون (كرييشن أرت).. منعزل ومطلق ويعاني من سدة الكتابة.

ويحمل بطل الرواية جرحا قديما هو حب طليقته الذي لا يستطيع أن يتخلص منه، على الرغم من هجرها له. وتستحوذ على بطل الرواية فكرة أن جميع الكتاب الكبار لديهم صور مع آلات كاتبة؛ وفي جولته يعثر على متجر غير عادي، ووسط التحف والمشغولات، يجد ضالته في آلة كاتبة عتيقة، لا يستطيع الكتابة عليها.

ويعود لرتابة حياته العادية، إلى أن تفاجئه الآلة الكاتبة بحكايات تكتبها له؛ هذه الحكايات متماسة مع شخوص يعرفهم أو سمع عنهم، ما يغير رؤيته للحياة وعلاقاته بمن حوله، تلك الآلة أمضت كل حياتها في مصحة عقلية.

محمد صلاح راجح؛ كاتب وسيناريست مصري، عضو عامل باتحاد كتاب مصر، يعمل مدرسا للسيناريو.

سبق أن صدر له أربعة كتب؛ المجموعة القصصية "عندما يتكلم الصمت" عام 2011، وسينارواية "ربع مواطن" عام 2013، ورواية "هَبْ يَكّ" عام 2014، والمجموعة القصصية "يبقى وحيدا" عام 2019.

وله أعمال درامية عدة؛ منها المسلسل الإذاعي "رابع جار" عام 2018، من بطولة أحمد عيد ولطيفة، والمسلسل التلفزيوني "عقار 24" تحت التنفيذ من إنتاج سبوت 2000.
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. محمد صلاح راجح يناقش «مرسال» بالنيل الثقافية

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