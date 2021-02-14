تطعيم كافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ضد كورونا خلال أيام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزيرة الصحة، بدأت فى تطعيم أطباء المستشفيات الجامعية اللقاح الخاص بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها 34 مستشفى تعمل بجانب مستشفيات وزارة الصحة في العزل.وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدي، أن جزءا من مستشفيات الجامعية تم تطعيم الأطباء بها باللقاح ضد فيروس كورونا.وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم تطعيم كافة العاملين في المستشفيات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعة خلال الأيام المقبلة.