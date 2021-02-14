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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطعيم كافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ضد كورونا خلال أيام

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 م
تطعيم كافة العاملين
تطعيم كافة العاملين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزيرة الصحة، بدأت فى تطعيم أطباء المستشفيات الجامعية اللقاح الخاص بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها 34 مستشفى تعمل بجانب مستشفيات وزارة الصحة في العزل.



وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدي، أن جزءا من مستشفيات الجامعية تم تطعيم الأطباء بها باللقاح ضد فيروس كورونا.



وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم تطعيم كافة العاملين في المستشفيات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعة خلال الأيام المقبلة.

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