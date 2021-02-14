رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأركان السوداني»: بناء جيش وطني واحد محترف من أهداف الثورة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:41 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن من أهداف الثورة بناء جيش وطني واحد محترف وقادر على أداء واجبه، وذلك باتفاق جميع الشركاء.

وذكر الإعلام العسكري السوداني - في بيان مساء اليوم الأحد - أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين استقبل رئيس حركة تحرير السودان عضو مجلس الشركاء مني أركو مناوي، والوفد المرافق له، حيث رحب رئيس هيئة الأركان بالزيارة، متمنيًا السلام والاستقرار للبلاد.

وتناول اللقاء سبل الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتطبيق اتفاقية السلام الموقعة بجوبا.

من جانبه، أكد مناوي حرص الحركة على التواصل مع القوات المسلحة ومساهمتها في حماية السلام وبسط الاستقرار بأن تسود روح العمل لمعالجة ما تجاوزته النصوص، لافتا إلى أهمية إزالة الحواجز بين الحركات والقوات المسلحة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

ريم نجمي: الحب في السينما المصرية وراء زواجي من مصري (حوار)

محمد حافظ رجب: سر تركي للقاهرة لن يعرفه أحد.. ولهذا السبب رفعت رقبة زجاجة على يحيى الطاهر عبدالله

الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»