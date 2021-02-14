موعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة لم تبدأ قبل شهر ٧ لتغيير الخريطة الزمنية، مؤكدًا أنه لا يوجد حذف من المناهج.وكشف الدكتور طارق شوقي، خلال البث المباشر للإعلان، عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي، وموعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل القادم.وأوضح "شوقي" أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.