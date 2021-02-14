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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة 2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:52 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة لم تبدأ قبل شهر ٧ لتغيير الخريطة الزمنية، مؤكدًا أنه لا يوجد حذف من المناهج.

وكشف الدكتور طارق شوقي، خلال البث المباشر للإعلان، عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي، وموعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل القادم.

وأوضح "شوقي" أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.

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