الأنبا يؤانس يترأس قداس كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، الأحد، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.يشارك في صلوات القداس كهنة الكنيسة والشمامسة وأعداد محدودة من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.