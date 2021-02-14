إيبارشية أسيوط تواصل بث سلسلة عظات «اكرز بالكلمة»

تواصل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية، بث سلسلة عظات "اكرز بالكلمة".وجاءت الحلقة الأحدث من سلسلة العظات بعنوان "عايش في جنة"، والتي قدمها القس "بولس بشاي" راعي كاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.