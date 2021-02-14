الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعى اليوم

يترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بملوي، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.ويشارك بفعاليات الاجتماع عدد محدود من الأقباط والكهنة مع تطبيق كل إجراءات الوقاية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.