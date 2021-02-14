حريق في زراعات القصب بفرشوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، على حريق نشب في زراعات القصب بفرشوط.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في فدان قصب بقرية الحاج سلام بفرشوط.انتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، برئاسة الرائد رامي ايهاب، والنقيب جمال الشافعي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باق الزراعات.