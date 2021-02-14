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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق صدم طفلا بالشروق.. والتحفظ على سيارته

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:48 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس طفل أثناء عبوره الطريق الأوسطى بالشروق.

وقالت والدة الطفل "عمار"، الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أمام النيابة، إن الطريق كان هادئا وليس مزدحما بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا 3 أسر يعبرون الطريق، وكانت هي خلف نجلها "المجني عليه"، وكان قد عبر الطريق وبينه وبين الرصيف خطوة واحدة.

وتابعت الأم: "السائق اصطدم في حافة الطريق بعدما عبره نجلها، وكان يقود السيارة بسرعة عالية جدا ومن المؤكد بأن كان مشغول بشئ ما"، مؤكدة أن نجلها لم يكن يلهو ويلعب بمنتصف الطريق مثلما ادعى السائق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة النقل المتسببة في الحادث، وندب لجنة فنية من المعمل الجنائي لفحصها وبيان سبب الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.

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