أهالي أتليدم بأبوقرقاص يطالبون بالانتهاء من مشروع الصرف الصحي وتطوير

ما بين المطالبة بإنهاء مشروع الصرف الصحي وتطوير المستشفي وإعادة بناء وإنشاء مدرسة بنات للمرحلة الثانوية واستكمال بعض المنازل الآيلة للسقوط وإنشاء سجل مدني وشهر عقاري جاءت مطالب واحتياجات أهالي قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا من مبادرة "حياة كريمة" بعد اختيار القرية في المرحلة الأولي لتطوير قرى المحافظة وهي المرحلة التي تضم قرى مراكز (أبوقرقاص وملوي وديرمواس ومغاغة والعدوة ) حيث تشمل المبادرة تطوير وتأهيل وتحسين المعيشة داخل 192 قرية على مستوى المحافظة.وتضم قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص ما يقرب من 100 ألف نسمة يقيمون بالقرية والتي تعد إحدى أكبر القري علي مستوي المحافظة ويعاني أهلها من عدم توافر الخدمات الأساسية حيث أشتكى أهالي القرية من عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل فيه منذ 15 عاما بجانب سوء حالة مياه الشرب بجانب مطالبهم بتوفير بعض الخدمات الأخرى ومنها تطوير وتأهيل المستشفى الذي لا يتوفر بها الأجهزة الطبية والأطباء في مختلف التخصصات وخاصة الجراحة بجانب عدم وجود مدرسة ثانوي للبنات داخل القرية وكان المطلب الأهم هو إعادة بناء بعض المنازل التي انهارت أو الآيلة للسقوط ولا يستطيع قاطنيها بنائها لحالتهم المادية التي يعانون منهاالتقت "الدستور" بأهالي القرية للتعرف على احتياجاتهم الضرورية من مبادرة "حياة كريمة" وكيف استقبلوا هذه المبادرة ورسالتهم التي وجهوها للرئيس السيسي باعتباره صاحب المبادرة وراعيها حيث يقول محمد عبد الرحمن سنوسي 75 سنه أحد أهالي القرية أن مبادرة حياة كريمة جاءت بمثابة نجد وأمل لأهالي القرية والتي تعد من أكبر القري علي مستوي المحافظة من حيث المساحة أو عدد السكان والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 100 ألف نسمة وتضم 4 عزب هي عزبة السلامية وشهرتها عزبة العرب وعزبة محمد حسانين وعزبة النقطة وعزبة البرباوي وتتلخص مطالب واحتياجات الأهالي في استكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي بدأ العمل فيه منذ ما يقرب من 15 سنة كما نحتاج لوجود سجل مدني وشهر عقاري وتطوير وتشغيل مستشفى اتليدم وإنشاء مدرسة للمرحلة الأبتدائية داخل الجمعية الزراعية كما نطالب بإدخال الغاز الطبيعي داخل القرية وبناء مساكن شعبية من الممكن بنائها على أرض أملاك الدولة شرق السكة الحديد بالقرية.ويطالب أحمد محمد عبد الرحمن موجه لغة عربية وأحد أهالي القرية بإدخال الغاز الطبيعي للقرية بجانب الاهتمام بالمستشفي والتي لا تقدم أية خدمات بسبب عدم وجود الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء في كافة التخصصات كما أن القرية يوجد بها عدد كبير من الموظفين والعاملين ونحتاج لماكينة صرف آلي لصرف مرتباتهم كما لابد من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرية وإنشاء سجل مدني مؤكدا أنه لا بد من توجيه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أحس وشعر بنا وبأهالي القرى واهتم بتوفير حياة محترمة وكريمة وندعو له بالتوفيق وأن يسدد الله خطاه.تضيف زيناهم عبد المجيد بائعة خضار من أهالي القرية أنها تتمنى من الرئيس والمبادرة بناء مدرسة ثانوي للبنات داخل القرية حيث تضطر البنات للذهاب لمركز أبوقرقاص أو مدينة المنيا وهو ما يسبب عبء بدني ومالي عليهم وعلى أولياء أمورهم مشيرة إلى أنها تطالب المبادرة ببناء غرفة فوق البيت الذي تقيم به خاصة وأن مساحة المنزل لا يتعدي 40 مترا وهي مريضة وتعاني من فيروس c وتطالب بتوفير تروسيكل لها لبيع الخضار عليه رحمة بها.ويؤكد محمد مشنب حامد 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي أن أهم احتياجات القرية بناء مدرسة ثانوي للبنات حيث تضطر بنات القرية في هذه المرحلة للذهاب لأبوقرقاص أو المنيا ويتأخرن حتى ساعة متأخرة من الليل كما أن هناك ما يقرب من 500 بيت بالقرية مطلوب إعادة بنائها أو ترميمها كما لا بد من الانتهاء من مشروع الصرف الصحي مشيرا إلي أنه يشكر الرئيس السيسي حيث أنه أول رئيس يهتم بأهالي القرى ويرغب في تلبية مطالبهم وتحقيق احتياجاتهموتقول سميرة كامل علي صالح 73 سنة أن منزلي أنهار منذ عامين وأقيم حاليا عند أبنائي ومعاشي لا يتعدى 500 جنيه ولا أملك أن أقوم بإعادة بناء منزلي وأنا أدعو للرئيس السيسي أن ربنا يكرمه ويطيل في عمره فهو إنسان قلبه كبير ويشعر بنا وبمتاعبنا ويكفي أنه يرغب في تحقيق مطالبنا وتوفير حياة محترمة وكريمة لنا.