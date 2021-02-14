«الداخلية» الألمانية تؤكد فرض مراقبة صارمة لقواعد دخول البلاد

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه سيكون هناك مراقبة صارمة لقواعد دخول إلى ألمانيا سيبدأ سريانها اعتبارا من اليوم الأحد.وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من لا ينتمي لأحد الاستثناءات القليلة لن يمكنه الدخول".وأضاف الوزير الاتحادي أنه يتوقع حدوث بعض التأخيرات، وقال: "بسبب الضوابط والمراقبة يمكن أن تحدث بعض فترات الانتظار"، لافتا إلى أنه تم التحدث مع الشرطة الاتحادية لتنفيذ الضوابط المناسبة للوضع من أجل تجنب حدوث تراكم كبير.وشدد زيهوفر على ضرورة أن يقدم المسافرون إلى داخل ألمانيا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك يسري أيضا على سائقي الشاحنات.