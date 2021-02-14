ضبط 28 طن نفايات طبية خطرة بالقليوبية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.أسفرت جهودها في مجال حماية البيئة عن ضبط (مصنع دون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (28،9 طن بلاستيك ونفايات طبية خطرة) مجهولة المصدر ودون بيانات، وضبط (40 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القليوبية.في مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (31) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.في مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط (7) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.في مجال الإجراءات الاحترازية، تم ضبط عدد (26) قضية (عدم ارتداء الكمامات الوقائية) بنطاق المنطقة المركزية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.