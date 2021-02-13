57 من بين 100 عضو صوتوا لصالح إدانة ترامب

أعلن مجلس الشيوخ الامريكي منذ قليل عن ادانه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من قبل 57 من بين 100 عضو، حسبما افادت الفضائية سكاي نيوز.وصوت أعضاء في مجلس الشيوخ منذ قليل على تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ثاني محاكمة غير مسبوقة له.وذكر رئيس فريق المدعين الديمقراطيين جيمي راسكين، أنه سيتم استدعاء نائبة جمهورية جايمي هيريرا بيوتلر للإدلاء بشهادتها، في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.وفي المقابل، دعم السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قرار استدعاء الشهود، فيما كشف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، عن أنه سيصوت ضد إدانة ترامب.