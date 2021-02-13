تشريح ودفن جثة فتاة قفزت من الطابق العاشر بعد انفصالها عن حبيبها بالمقطم

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتشريح ودفن جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق العاشر فى المقطم، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، كما استدعت أسرة الفتاة وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة.وكشفت مناطرة النيابة، أن المجني عليها فى العشرينات من عمرها، أصيبت بكسور متفرقة بالجسم وتهشم الجمجمة، ما تسبب في نزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم عن العمل.تلقى قسم شرطة المقطم إخطارا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو من العقار المكون من 10 أدوار، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة تدعى "أميرة م"، 19سنة، ربه منزل ومقيمة بالطابق الثاني بالعقار، وبسؤال والد المتوفية، عامل، أكد أنه حال قيامه بإعطاء ابنته المتوفاة كارت شحن عداد المياه لشحنه بأعلى سطح العقار، فوجئ بسقوطها ووفاتها.وبالفحص تبين أن المتوفية على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وأنه انفصل عنها، ما أدى إلى سوء حالتها النفسية، فتوجهت إلى أعلى سطح العقار وانتحرت.وأيدت صديقتها "رحمة م"، 21 سنة، ربة منزل ومقيمه ذات العقار، حيث أخبرتها المتوفاة بسوء حالتها النفسية ورغبتها في الانتحار، وبفحص هاتف المتوفاة تبين إرسالها رسائل على الواتس آب لأصدقائها تفيد أنها تنتوي التخلص من حياتها.