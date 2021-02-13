أميرة أبوشقة تطالب «التعليم» بوضع ضوابط لعودة الدراسة وإجراء الامتحانات

طالبت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإعلان ضوابط محددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات النقل لأبنائنا الطلاب، وكذلك الإجراءات الاحترازاية والوقائية للطلاب، مشددة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنة لكل الأسر وأولياء الأمور المرعوبين من نزول أبنائهم الطلاب.وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن هناك أزمة ثقة وحالة ذعر كبيرة بين الأهالي وعلى وزارة التربية والتعليم أن تضع هذا التصور نصب أعينها، وتعمل على إزالة اللبس وتوضيح الأمور بكل وضوح وإعلان آليات معينة تطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.وأوضحت: «كل أسرة مصرية يوجد بها طالب في سنوات التعليم المختلفة، وجميعهم يترقب موقف وزارة التربية التعليم غدًا، وأتمني أن تقر فيه آليات من شأنها توفير أقصى درجات الأمان للطلاب حال نزولهم مع التأكيد على التباعد الاجتماعي».وأكدت: «إننا كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في تحديد واستحداث أطر من شأنها خروج الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني بكل أمان واطمئنان للأسر المصرية، وسننتظر بيان الوزير وما يخرج به لبحث مدى تطبيقه واستجابة الأهالي له».