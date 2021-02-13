رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أميرة أبوشقة تطالب «التعليم» بوضع ضوابط لعودة الدراسة وإجراء الامتحانات

السبت 13/فبراير/2021 - 05:48 م
أميرة أبوشقة
أميرة أبوشقة
إسلام نصير
طباعة
طالبت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإعلان ضوابط محددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات النقل لأبنائنا الطلاب، وكذلك الإجراءات الاحترازاية والوقائية للطلاب، مشددة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنة لكل الأسر وأولياء الأمور المرعوبين من نزول أبنائهم الطلاب.

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن هناك أزمة ثقة وحالة ذعر كبيرة بين الأهالي وعلى وزارة التربية والتعليم أن تضع هذا التصور نصب أعينها، وتعمل على إزالة اللبس وتوضيح الأمور بكل وضوح وإعلان آليات معينة تطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.

وأوضحت: «كل أسرة مصرية يوجد بها طالب في سنوات التعليم المختلفة، وجميعهم يترقب موقف وزارة التربية التعليم غدًا، وأتمني أن تقر فيه آليات من شأنها توفير أقصى درجات الأمان للطلاب حال نزولهم مع التأكيد على التباعد الاجتماعي».

وأكدت: «إننا كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في تحديد واستحداث أطر من شأنها خروج الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني بكل أمان واطمئنان للأسر المصرية، وسننتظر بيان الوزير وما يخرج به لبحث مدى تطبيقه واستجابة الأهالي له».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

روماني حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» في بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين