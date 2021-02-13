وزيرة البيئة: نموذج «صفط تراب.. البداية» انعكاس لتعاون المصريين

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالخطوات الفعلية التى تم إنجازها بقرية صفط تراب ودعم القيادة السياسية لتطوير القرى المصرية وعمل الحكومة بأكملها فى أعمال التطوير، كل حسب اختصاصه.وأكدت فؤاد، في كلمتها خلال المؤتمر، أن فكرة أعمال التطوير في صفط تراب أساسها مشاركة الشباب جنبا الى جنب مع الحكومة وعمليات التنسيق مع جميع القطاعات، وهذا هو التحدي الذي عملت عليه وزارة البيئة وهو تنفيذ مفهوم المشاركة الحقيقة بين جميع الجهات فى الدولة لتحقيق ما نرمى اليه من اهداف، مضيفة أن نموذج "صفط تراب البداية "هو انعكاس للتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمحليات والمجتمع والشباب وايضا المصريين بالخارج، فالقيادة السياسية تطرح الرؤية والمصريين سواء داخل مصر أو خارجها تسعى لتحقيقها، مشيرة إلى أنه عندما نتكلم عن قرية أو منشأة او مدينة متوافقة بيئيا لابد من وجود هدف نسعى لتحقيقة وتوافر تمويل وخطة زمنية وتحديد للأدوار.جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته محافظة الغربية لاستعراض خطة حملة "صفط تراب.. البداية" التي أطلقها اليوم كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب".