مها أبو عوف وأحمد وفيق ينضمان لأسرة مسلسل «الحرير المخملي»

انضم كل من الفنانة مها أبو عوف والفنان أحمد وفيق لفريق عمل مسلسل "الحرير المخملي" المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على أن ينطلق تصوير غدا.وأجري المخرج أحمد خالد أمين العديد من جلسات العمل للاتفاق على كافة تفاصيل المسلسل خاصة وأنه تأجل تصويره أكثر من مرة واعتذر عن بطولته الفنان جمال سليمان ولكن حل مكانه الفنان مصطفى فهمي ليخوض هو بطولة العمل، كما استقر المخرج على الفيلا القطرية في كفر حكيم كلوكيشن رئيسي للعمل."الحرير المخملي" ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويعرض خارج الموسم الرمضاني، من خلال التطرق إلى حقب زمنية بداية من أربعينيات القرن الماضي