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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الزيتون ببني سويف: سعداء بالانضمام لـ«حياة كريمة» (فيديو)

السبت 13/فبراير/2021 - 01:30 م
قرية الزيتون
قرية الزيتون
بنى سويف - محمد حفيظ
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عبر أهالي قرية الزيتون بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف عن سعادتهم بعد إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة ضمن 66 قرية بمركز ببا وناصر ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى والذى يشمل 1000 قرية على مستوى الجمهورية حيث يشمل تطوير شامل وتحسين لخدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.

"الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية.

في البداية يقول سيد عبد الله خطيب مسجد السلطان بالقرية إننا نشكر القائمين على مبادرة حياة كريمة وكانت مطالبنا بإنشاء معهد ازهرى، والصرف الصحى وتحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلى أرضية داخل القرية وإحلال وتحديد منازل أهالى القرية التى تحتاج إلى تطوير وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة واهتمامه بصعيد مصر لأن صعيد مصر فى حاجة إلى تطوير والتخلص من العشوائيات.

وأكد مصطفى عبد الوهاب عكاشة بالمعاش أنه لابد من تقديم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة على المبادرة لأن أهالى القرية يحلمون منذ سنوات بالصرف الصحى وتدعيم شبكة الكهرباء وتمهيد الشوارع فشكرا لمن طبق هذه المبادرة على قريتنا.

وأوضح أحمد جمعة مدير الجمعية الزراعية بالقرية أننا نسكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اختيار القرية ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالى القرية من الصرف الصحى والكهرباء وتغطية الترع والمصارف

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