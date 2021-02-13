وزير التعليم يعلن تفاصيل إجراء الامتحانات وبدء الدراسة غدًا

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك إعلان وضع الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بعد عرضها على لجنة إدارة الأزمة بفيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.ومن المقرر أيضا أن يعلن شوقي الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وتوزيع المناهج، وذلك بعد استقطاع جزء من أيام الدراسة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن إلغاء الامتحانات الفصل الدراسي الأول أو استبدالها بالأبحاث أو تأجيلها لشهر مايو وعقد امتحان موحد متعدد التخصصات بنهاية العام الدراسي.وشدد وزير التربية ووالتعليم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، انه لم يتحدث لوسائل الإعلام منذ 2 يناير ماضي، منعًا للبلبلة، وكشف عن أن هذا الأمر محل بحث مع أعلى مستويات في الدولة ولا يمكن التصريح بشيء الآن، مضيفًا ولن نقول شيئًا حتى نبحث الأمر مع كل الجهات، وتابع قائلًا أتمنى الانتظار إلى يوم الأحد إن شاء الله.