سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 13-2-2021

سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 13-2-2021

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الدولار في بنك عودة

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار الأمريكي استقرار في بنك الإسكندرية عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري



وجاء في بنك أبوظبي التجاري، بسعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة



وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).







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