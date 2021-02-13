سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 13-2-2021
السبت 13/فبراير/2021 - 06:41 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 13-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلي المصري.
محليًا، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم بعد أن اختتم تعاملات الأمس على تراجع طفيف جدًا.
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري
وجاء سعر العملة الخضراء، طبقا لبيانات البنك المركزي، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
تداول الدولار الأمريكي في بنك مصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.58جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وافتتحت العملة الأمريكية التعاملات أمام الجنيه، اليوم عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، لدى البنك التجاري الدولي.
محليًا، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم بعد أن اختتم تعاملات الأمس على تراجع طفيف جدًا.
سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 13-2-2021
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري
وجاء سعر العملة الخضراء، طبقا لبيانات البنك المركزي، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر
تداول الدولار الأمريكي في بنك مصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.58جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وافتتحت العملة الأمريكية التعاملات أمام الجنيه، اليوم عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، لدى البنك التجاري الدولي.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وحقق سعر الدولار الأمريكي استقرار في بنك الإسكندرية عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
وجاء في بنك أبوظبي التجاري، بسعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
وجاء في بنك أبوظبي التجاري، بسعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).