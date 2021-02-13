أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك السبت 13-2-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك السبت 13-2-2021

سعر الدولار اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

سعر اليورو أمام الجنيه

سعر الدولار

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.شهد سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك أتش أس بي سي تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.69 جنيه وللبيع 15.59، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60.واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.57، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.73 جنيه وللبيع 21.51، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.57، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.57، وفي بنك التنمية الصناعية استقر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه ليسجل للشراء 21.74 جنيه وللبيع 21.29.كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.81، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.91.ومازال يسيطر على سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه المصري، ليسجل في بنك مصر للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 12.16 جنيه وللبيع 11.43، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 12.16 جنيه وللبيع 12.04، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 12.14 جنيه وللبيع 11.30.