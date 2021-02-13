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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك السبت 13-2-2021

السبت 13/فبراير/2021 - 04:53 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
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تشهد أسعار العملات الأجنبية، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار النسبي، اليوم السبت 13-2-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، وفقًا لآخر التداولات سعر الصرف الاوروبي في البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.57 جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.88 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.53 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك السبت 13-2-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك أتش أس بي سي تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.69 جنيه وللبيع 15.59، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.57، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.57، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.73 جنيه وللبيع 21.51، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.57، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.57، وفي بنك التنمية الصناعية استقر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه ليسجل للشراء 21.74 جنيه وللبيع 21.29.

سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.81، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.91.

سعر الدولار 

ومازال يسيطر على سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه المصري، ليسجل في بنك مصر للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 12.16 جنيه وللبيع 11.43، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 12.16 جنيه وللبيع 12.04، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 12.14 جنيه وللبيع 11.30.

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