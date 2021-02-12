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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرة على حميدة تتلقى واجب العزاء بمطروح (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:03 م
أسرة على حميدة تتلقى
أسرة على حميدة تتلقى واجب العزاء
ياسمين شعيب
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استقبلت أسرة فنان البادية الدكتور علي حميدة، العزاء في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، حيث توافد جميع أهالي مطروح لتأدية واجب العزاء.

وقال الإعلامي إسماعيل حميدة إن شقيقه قبل رحيله أوصاهم أن يتم الصلاة عليه في مسجد الفتح وأن يقوم الشباب بالدعاء له، مؤكدا أنه تلقى اتصالات عديدة من الفنانين ولكنه قال لهم إن العزاء تليفونيا نظرا لمشقة السفر، لافتا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يتم بناء مسجد ويطلق عليه اسم جده الأكبر.

وأوضح عادل نافع نجل شقيقة الفنان الراحل خلال حديثه لـ"الدستور"، أنهم تلقوا اتصالات من جميع الفنانين والفنان مصطفى كامل وأسرة الفنان تامر حسني طلبوا التوجه إلى مطروح لتقديم واجب العزاء.

وأكد أنه قبل وفاته كان دائما يوصيه بشقيقته لأنها الأقرب إلى قلبه، وأوصاه أيضا بألا يفارقه ويظل بجانبه حتى اللحظات الأخيرة من عمره، مطالبا المسئولين بإطلاق اسم الفنان علي حميدة على شارع الإسكندرية بمطروح.

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