سيد رجب يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا: «أنا بخير وبشكركم» (فيديو)
الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:04 م
حسن أمينطباعة
طمأن الفنان سيد رجب جمهوره بعد إصابته، خلال الفترة الماضية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وظهر رجب من خلال فيديو لايف له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من داخل منزله قائلا: "والله العظيم أنا بخير، وبشكر الناس كلها على دعمها ليا وخوفها عليا".
وأضاف أنه عزل نفسه لمدة 15 يوما كان يتلقى فيها العلاج ضد فيروس كورونا حتى تماثل للشفاء تماما. اضغط
وظهر رجب من خلال فيديو لايف له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من داخل منزله قائلا: "والله العظيم أنا بخير، وبشكر الناس كلها على دعمها ليا وخوفها عليا".
وأضاف أنه عزل نفسه لمدة 15 يوما كان يتلقى فيها العلاج ضد فيروس كورونا حتى تماثل للشفاء تماما. اضغط