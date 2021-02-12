«خارجية الوفد»: يجب احترام جميع الأعضاء لثوابت الحزب

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، على دعمها لكل الجهود التي تسعى لوحدة الصف بين الوفديين، ونبذ التفرقة والحفاظ على هذا الكيان العريق الذي يضرب بجذوره في تاريخ مصر الحديث، ويعد ركنًا أساسيًا في الحياة السياسية المصرية وداعمًا لنهضتها وتقدمها.كما تشدد اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة احترام كل الأعضاء لثوابت الحزب والخضوع للائحته، التي تقر بضرورة الالتزام الحزبي وعدم الخروج عما أقرته.