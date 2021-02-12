قلوب حمرا.. القصة الكاملة لمغازلة صالح جمعة لـ صافيناز: «عمرو وردة متنكر»

صافيناز تفضح صالح جمعة

وكتبت الراقصة صافيناز معلقة على رسائل صالح جمعة "ايه دا"، في إشارة إلى دهشتها من عدد الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب، فلم يكتف بإرسال قلب واحد فقط بل أرسل لها عدة إيموشنات تبدي إعجابه بها.



السخرية من صالح جمعة بسبب صافينار

وعقب مشاركة صافيناز لجمهورها هذه الرسائل، شهدت التدوينة تعليقات ساخرة من جمهور صافيناز ورواد السوشيال ميديا، كما شارك عدد كبير من الجمهور هذه الرسائل معبرين عن سخريتهم من صالح جمعة، حيث قال أحد المتابعين: "هو عمرو وردة سرق حساب صالح جمعة ولا ايه؟"، فيما قال آخر: "حتى أنت يا صالح جمعة دي فضيحتك هتبقى بجلاجل"، بينما قال آخر: "معرفش بتعملوا كدا وتفضحوا نفسكوا إزاي".



جدير بالذكر أن آخر أعمال صافيناز الفنية هي مشاركتها في فيلم "أنت حبيبي وبس"، بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.



عودة صالح جمعة من الإصابة

كان فريق سيراميكا، أعلن، نهاية الشهر الماضي، عن خوض لاعبه صالح جمعة، برنامجا بدنيا خاصا، خلال تلك الفترة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي، حيث يسعى الجهاز الفني لنادي سيراميكا لتجهيز صالح جمعة دون التعجل في عودته إلى المباريات والتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه تماما من إصابة السمانة التي أصيب بها في الفترة الأخيرة.



جدير بالذكر أن صالح جمعة لعب مع النادي الأهلي خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضي، بعد أن انتقل للأهلي من انبي مقابل 7 ملايين جنيه، وأدى أداءً مميزًا بداية فترته مع الأهلي قبل أن يثير أزمات ويتم استبعاده من المباريات خلال فترة فايلر.



