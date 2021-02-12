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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حنان الطويل.. تحول جنسي ووفاة غامضة محطات في حياة «الست كوريا»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:22 م
حنان الطويل
حنان الطويل
سمر عبدالله
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رغم ما تسببت فيه من كوميديا لكافة من سمعها أو رآها، إلا أن حياتها مليئة بالأحداث الحزينة وغير العادية، فرغم عدد الأعمال الفنية القصيرة التي قدمتها إلا أن كلماتها الكوميدية ظلت تُستخدم حتى الآن بين الجمهور الذي رآها تضحك وترسم البسمة على شفاهه دون أن تُشارك الجمهور معاناتها، هي الفنانة حنان الطويل، أو كما تُعرف بين الجمهور باسم "الست كوريا"، والذي يوافق اليوم ذكرى ميلاد حنان الطويل.

مولد الفنانة حنان الطويل

ولدت الفنانة حنان الطويل في 12 فبراير عام 1966م، بمحافظة الفيوم وبدأت مشوارها الفني عام 1999م، لكن الأمر غير العادي أو غير المألوف على المجتمع هو خضوعها لعملية تحول جنسي تحولت فيه من ذكر لأنثى، حيث أنها وُلدت وعاشت حياتها وهي مُصنفة كـ "ذكر" اسمها طارق، وحين شعرت بأنها ليست رجل شعرت باغتراب وأنها لم تكن في يوم من الأيام رجل، سواء أكان ذلك في صوتها أو سلوكياتها، حيث كانت تميل أكثر لسلوكيات الفتيات، كما أنها كانت تفضل الشعر الطويل وتحب المكياج.

ميس انشراح في فيلم الناظر 

للفنانة حنان الطويل عدة أدوار كوميدية اشتهرت بها، مثل "ميس انشراح" في فيلم الناظر، حيث أدت دورها بكفاءة شديدة مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكان المخرج شريف عرفة السبب في ترشيحها لهذا الدور.

الست كوريا في عسكر في المعسكر 

 كما أدت حنان الطويل دور الست كوريا في فيلم "عسكر في المعسكر"، أمام الفنان محمد هنيدي.

لم تقتصر موهبة حنان الطويل على التمثيل فقط، بل كانت تحب الغناء وكانت عضوا في نقابة المهن الموسيقية، وشاركت حنان الطويل في مسرحية "حكيم عيون" في 2001.

سبب دخول حنان الطويل مستشفى العباسية

عانت الفنانة حنان الطويل من عملية التحول الجنسي، ودفعت ثمن عدم فهم المجتمع لها، حيث تعرضت لهجوم شديد من جيرانها بعد إجرائها العملية، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضدها، وحجزها في مستشفى العباسية للأمراض العقلية، لتفارق الحياة فجأة في 2004، حيث كانت تبلغ آنذاك 38 عامًا.

وفاة حنان الطويل

وفاتها كانت غامضة، فحتى الآن لم يعرف أحد السبب الحقيقي لوفاتها، فهناك من يقول أنها ماتت خلال جلسة من جلسات الكهرباء، وآخرين يقولون أنها ماتت منتحرة، وهناك من يقول أنها ماتت بأزمة قلبية، ومنذ وفاتها وحتى الآن لم يعرف أحد السبب الحقيقي لوفاتها حتى الآن.

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