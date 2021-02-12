في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. تعرف على ظروف نشأة فرقة ثلاثي أضواء المسرح





ظروف نشأة فرقة ثلاثي أضواء المسرح

جاء قرار تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح في سيتنيات القرن الماضي لتقديم اسكتشات غنائية ضاحكة سواء على المسرح أو السينما أو الإذاعة والتلفزيون لذلك سارع المخرج الشاب وقتها أحمد سالم بتكوين الفرقة من جورج سيدهم و سمير غانم بشكل أساسي والضيف أحمد بشكل استثنائي لأنه لم يكن مقتنع بموهبته إطلاقا وبدأت عروض الفرقة في القاهرة على عدة مسارح وحققوا نجاحا منقطع النظير وذاع صيت الثلاثي وانهالت عليهم عروض حتى أصبحوا فقرة يومية كوميديا في المسارح من خلال اسكتشات خفيفة الظل كوميدية تحكي موافق ظريفة وعقب وفاة الضيف أحمد رفض غانم و سيدهم استبداله وانفصلا.





أبرز أعمال الفنان الضيف أحمد

شارك الفنان الراحل في العديد من الاسكتشات الفنية مع جورج سيدهم و سمير غانم من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالإضافة إلى عدد هائل من الأفلام السينمائية أبرزها فيلم مطلوب زوجة فورا و شباب مجنون جدا و آخر شقاوة و الزواج على الطريقة الحديثة و 30 يوم في السجن و شاطئ المرح و المشاغبون و الأصدقاء الثلاثة و فرقة المرح، بالإضافة إلى عدة مسرحيات أبرزها براغيت و حواديت و طبيخ الملائكة و ملسلين هما تركة جدو و شرف المهنة.





غروب شمس فرقة ثلاثي أضواء المسرح عقب وفاة الضيف أحمد

في ذكرى ميلاد الضيف أحمد يجب أن يعرف جمهوره وفاء صديقيه سمير غانم و جورج سيدهم الذين رفضا استبداله في الفرقة عقب وفاته في 17 إبريل 1970 أثناء بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" عن عمر يناهز 34 عاما تاركا إفيهات تردد حتى الآن بين جمهوره أبرزها " أنت زاي وستين إزاي كمان" " كتوموتوا " " أنا هتكلم كلمتين ومش عايز لمضة" " هاكل واحد وأحط التاني في قلبي"





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الذي لمع نجمه من خلال تكوينه فرقة ثلاثي أضواء المسرح يدير الكثير من جمهوره محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة معلومات عن تكوين الفرقة وأبرز أعضائها و الأعمال الفنية التي قدمها الراحل على شاشة السينمائية و أشهر المسرحيات التي شارك فيها و موعد رحيله.