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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مثل مشهد وفاته.. 10 معلومات عن الضيف أحمد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:06 م
الضيف أحمد
الضيف أحمد
نوران إمام
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رغم مشواره الفني يالقصير إلا أن الفنان الضيف أحمد استطاع أن يترك بصمة في عالم السينما والمسرح المصري، يوافق اليوم 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الضيف أحمد، والذى توفى فى سن صغير حيث لم يتجاوز 36 عامًا، لكنه نجح فى ترك علامة مميزة فى تاريخ السينما والمسرح المصرى بخفة ظله وتلقائيته التى ظهرت فى الأعمال التى قدمتها خلال مشواره القصير.

10 معلومات عن الفنان الراحل الضيف أحمد

-ترصد "الدستور":" في السطورالتالية أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل الضيف أحمد.

1- ولد "الضيف أحمد الضيف"، في قرية "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، في 12 فبراير عام 1936.

2- حصل على ليسانس آداب قسم الاجتماع عام 1960.

3-بدأ حياته الفنية في مسرح الجامعة، وقدم من خلاله عددا من المسرحيات، وأخرج فيه عددا من المسرحيات من الأدب العالمي.

4-كان أول من اكتشفه هو الفنان الكبير فؤاد المهندس خلال أثناء تقديمه مسرحية "الأخوة كرامازوف" على مسرح الجامعة، وأعجب بموهبته، فقرر أن يشاركه مسرحيته "أنا وهو وهي".

5-لم يعرف الشهرة الفنية الحقيقية سوى بعد تكوينه لفرقة ثلاثى أضواء المسرح التي قدم من خلالها عدة اسكتشات غنائية ومسرحيات كوميدية أشهرها طبيخ الملائكة وكل واحد له عفريت وزيارة غرامية والرجل اللى جوز مراته التي أخرجها للفرقة.

6- لم تتوقف موهبة الضيف أحمد عند حد التمثيل ولكنه كان فنانًا شاملا فقد أخرج عددا من المسرحيات منها "كل واحد له عفريت"، و"الراجل اللي جوز مراته"، وكتب عددا من الأفلام منها "ربع دستة أشرار"، والذي قام ببطولته الفنان الراحل فؤاد المهندس، كما لحن كل اسكتشات فيلم "30 يوم في السجن".

7- شارك الضيف أحمد في بطولة عدد من الأفلام منها "المجانين الثلاثة"، و"شاطئ المرح"، و"شباب مجنون جدا"، بالإضافة لعدد من المسرحيات منها "طبيخ الملايكة"، و"زيارة غرامية"، و"كل واحد له عفريت".

8- تزوج الفنان الراحل من السيدة نبيلة مندور، وأنجب منها ابنة واحدة.

9- أثناء بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته"، قام الضيف أحمد بتمثيل مشهد وفاته ووضعه في تابوت، وبعدها بساعات ذهب لمنزله مرهقا، وقام بمتابعة مباراة فريقه المفضل، ليصاب بعدها بنوبة قلبية أودت بحياته، ليرحل عن عالمنا في مثل هذه اليوم وهو لم يتجاوز 34 عاما.

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