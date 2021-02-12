فريق الدفاع عن ترامب يأمل في تبرئته بسرعة

سيؤكد فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق في مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، على "مأساة لا علاقة لدونالد ترامب بها" على أمل تبرئته بسرعة من تهمة "التحريض على العصيان" بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس (الكابيتول).وسيحاول محامو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة تفنيد حجج المدّعين الديموقراطيّين الذين استعرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدموي في السادس من يناير عارضين أشرطة فيديو مروعة.وقال ديفيد شون أحد محامي ترامب لقناة فوكس نيوز أمس الخميس، إنّ "الرئيس متفائل جدا"، واعدا بأن تكون المرافعة قصيرة وان تستمر أقل من أربع ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية.