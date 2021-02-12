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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:52 م
الزمالك
الزمالك
أسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطنين عن موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر الخاص بدوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره مولودية الجزائر الجزائري مساء اليوم الجمعة لذلك نعرض لكم في التقرير التالي كل ما يخص مباراة الزمالك ضد نظيره الجزائري مولودية التي ستقام في استادالقاهرة الدولي، في أولى جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام مولودية الجزائر 

وتعد هذه المباراة للزمالك ضد مولودية اولي مباريات الزمالك في البطولة الأفريقية، حيث يبتغي الزمالك تحقيق ما فشل فيه الموسم الماضي بعد خسارته للقب أمام الأهلي في المباراة النهائية لذلك تعد هذه المباراة المنتظرة مهمة للغاية.

بينما ينشد مولودية الجزائر في بداية مشواره هذا الموسم بدور المجموعات، إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، في المباريات التي ستقام ستكون مفيدة في صراعه مع الزمالك والترجي والتانجيت.

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ستبدأ مباراة  مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، والعاشرة بتوقيت السعوديه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر

وسيتم عرض مباراة الزمالك مقابل مولودية الجزائر علي شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، وقناة تايم سبورتس كذلك من المقرر لها بث المباراة.

أبرز مباريات اليوم

بالإضافة لمباراة الزمالك ومولودية التي ستقام اليوم من المقرر ان تقام اليوم عددا من المباريات المهمة علي الصعيد العربي والعالمي تستعرضها لكم الدستور في السطور التالية:
_حيث تقام مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم بين فريقي طلائع الجيش وسموحة

_ستقام مباراتين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

_ستقام مباراة في الدوري الإسباني «الليجا» بين سيلتا فيجو وإلتشي.

_وكذلك مباراة في الدوري الإيطالي «كالتشيو» تجمع بين بولونيا وضيفه بينيفينتو، ويلتقي لايبزيج نظيره أوجسبورج في الدوري الألماني «بوندزليجا».

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