طرق تمويل المشروع الصغير منذ البداية

1- الاقتراض من البنوك

2- التمويل من مؤسسات التمويل

3- التمويل من الموردين وبائعي التجزئة:-

4- طرق أخري

يوجد العديد من الطرق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترصد الدستور في السطور التالية أبرز تلك الطرق:يعد تمويل المشروعات الصغيرة من البنوك من أفضل مصادر التمويل، ولكن قد يكون هنالك مشكلة للبعض وهي أن بعض البنوك تحتاج إلى تقديم ضمانات مثل: رهن عقاري أو تجاري، والبعض يطلب عمل تجاري لمدة زمنية معينة لإظهار علامات النجاح قبل إقراض المال، ليتأكد من الحصول على عائد مالي من استثمارات المشروع.هذه الطريقة قد تكون المفضلة عند أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يقل فيها طلب الحصول على ضمانات وأعمال تجارية معدة مسبقًا، وهذه المؤسسات إما أن تكون مدعومة من جهات حكومية أو قد تكون ملكيات خاصة، حيث تقدم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة.وهي من أسهل طرق تمويل المشروعات الصغيرة مثل: الاقتراض المالي من بائعين التجزئة من خلال مؤسسات التمويل أو الاقتراض على شكل معدات أو منتوجات معينة.تمويل المشروعات الصغيرة شائع ومعروف للبعض ومنها غير معروف ومبتكر حديثًا منها، تقديم الحصص والأسهم مقابل رأس المال وهي أنواع، إدخال شريك يقدم التمويل المالي المناسب ويأخذ نسبة أرباح معينة، جمع التبرعات لتمويل المشروعات الصغيرة خصوصًا الخيرية منها، المسابقات المعدة للمشاريع الصغيرة من جهات معينة، ليتم تمويل المشروع الفائز.