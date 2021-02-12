انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق اندلع بشقة سكنية في مصر الجديدة، ومعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق شقة سكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية، وتم التعامل بحرفية مع الحريق دون وقوع أى إصابات، ومنع امتداده لباقى أجزاء العقار وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل.وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.