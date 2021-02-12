موعد صلاة الجمعة اليوم 12-12-2021 في مصر والدول العربية





موعد صلاة الجمعة اليوم 12-12-2021

فرضت صلاة الجمعة في المساجد على المسلم الذكر البالغ العاقل حيث تقام صلاة الجمعة اليوم في محافظة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر و تسع دقائق ظهرا بينما تقام الصلاة في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشر و أربع عشرة دقيقة ظهرا فيما يأذن للصلاة في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة الثانية عشر و خمس دقائق ظهرا فيما تقام الصلاة في مدينة شرم الشيخ الساعة الحادية عشر و سبع وخمسين دقيقة فيما تقام الصلاة في مدينة أسوان الساعة الثانية عشر و ثلاث دقائق.





مواقيت الصلاة في المحافظات

يجب على المسلمين تحري مواقيت الصلاة ليتمكنوا من أدائها في مواعيدها المحددة حيث يؤذن للصلاة الفجر في محافظة القاهرة الساعة الخامسة وعشر دقائق فيما يؤذن لصلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر و تسع دقائق بينما يؤذن لصلاة العصر الساعة الثالثة وسبع عشر دقيقة فيما تقام صلاة المغرب الساعة خمسة وواحد و أربعون دقيقة وموعد صلاة العشاء الساعة 6 و تسع وخمسين دقيقة بينما يؤذن لصلاة الفجر في محافظة أسوان الخامسة و دقيقتين و يصلى الظهر الساعة الثانية عشر وثلاث دقائق ويؤدي للعصر الساعة الثالثة وست عشر دقيقة و يؤذن للمغرب الساعة الخامسة و اثنين وأربعين دقيقة والعشاء الساعة ست وخمس وخمسين دقيقة.





صلاة الجمعة في المدن العربية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12-12-2021 في المدن العربية كالآتي تقام صلاة الجمعة في مكة والمدينة الساعة الثانية عشرة و خمس وثلاثون دقيقة فيما تقام الصلاة في الرياض الساعة الثانية عشر و سبع دقائق و العاصمة الأردنية عمان الساعة الحادية عشر و 54 دقيقة بينما تقام في أبو ظبي الإمارتية الساعة الثانية عشر و سبع وثلاثين دقيقة و الكويت الساعة الثانية عشر و دقيقتين فيما تقام صلاة الجمعة في الرباط المغربية الساعة الثانية عشر و اثنين وأربعين دقيقة.





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