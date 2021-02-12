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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021 فى مصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:00 ص
حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
الدستور
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يقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون دافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021


كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، فقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، ستتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 21 12
وادي النطرون 21 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 21 13
مطروح 20 10
السلوم 21 11
سيوة 23 11
بورسعيد 22 14
دمياط 22 13

طقس اليوم

الزقازيق 22 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 12
رأس سدر 23 13
نخل 23 08
نويبع 27 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 24 13
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 27 14
مرسى علم 27 15
الفيوم 24 10
بني سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 28 10
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 30 14
إدفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادي الجديد 30 11
شلاتين 28 17
أبو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19

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