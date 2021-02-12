الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

قال هاري روكيه، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم السماح لعدد أكبر من الأنشطة التجارية ومن بينها دور السينما والأماكن السياحية باستئناف عملها أو توسيع أنشطتها قريبا، وذلك مع تحرك البلاد لإنعاش اقتصادها المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.وتشهد الفلبين ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.لكن المتحدث باسم الرئاسة قال، " إن زيادة إمكانيات المستشفيات أتاح فرصة لتخفيف قدر أكبرمن القيود، مضيفا وقال روكيه في إفادة دورية "ليست لدينا مشاكل عندما يتعلق الأمر بمعدلات استخدام (المستشفيات)، الحقيقة هي أننا بحاجة إلى إعادة فتح الاقتصاد لأننا نحتاج إلى المزيد من الوظائف".