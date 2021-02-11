ياسر العبد: قرارات «أبو شقة» ضرورية لتعديل مسار الوفد

أكد المستشار ياسر العبد رئيس اللجنة العامة للوفد في دمياط، أن القرارات التي أتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، تحسنا جميعًا على بقاء الوفد قائمًا دون انكسار والحفاظ عليه.وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت من أجل الحفاظ على الكيان الوفدي، كيان الشعب وصوته وبيته، والحفاظ على الثوابت والمبادئ الوفدية التي ظلت جزورها ممتدة إلى أكثر من مئة عام.وقال إن رئيس الوفد أعلن هذه القرارات للحفاظ على الوفد من أي بطش أو مؤامرات عاجلة كانت أو آجلة وتعد من الاجراءات الضرورية واجبة لتعديل مسار الوفد للاستطلاع الي مستقبل وفدي مشرق ومثمر للأمة بأكملها.