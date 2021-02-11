البحرين تدين محاولة استهداف السعودية بصاروخ باليستي حوثي

‏‏عبرت البحرين عن استنكارها بشدة، الخميس، إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا تجاه مدنية خميس مشيط السعودية.وشددت وزارة الخارجية البحرينية على دعمعا للسعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لضمان أمنها واستقرارها.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم عن إحباط محاولة استهداف جنوبي السعودية بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون.