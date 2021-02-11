كنيسة العذراء مريم بالسويس تستعد لصوم يونان

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالسويس، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف الإيبارشية عن بدء استعدادها لصوم يونان المقدس الذي يبدأ يوم 22 فبراير الجاري.وأشارت الكنيسة في بيان لها إلى أنه كثفت عدد القداسات بصوم يونان على مدار 3 أيام فترة الصوم، وذلك من خلال تنظيم 4 قداسات يوميًا، لإتاحة الفرصة للحضور لعدد كبير من الأقباط، ولكن بالحجز المسبق للحضور بكل قداس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، الذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.