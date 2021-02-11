تايلاند تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الخميس، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس في البلاد إلى 24 ألفا و104 حالة منذ بداية ظهور الوباء قبل عام.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" الاخبارية عن السلطات الصحية التايلاندية القول، إن الحالات الجديدة تتضمن 185 حالة إصابة محلية و16 حالة لوافدين من الخارج.في الوقت نفسه، لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالاصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لتستقر حصيلة الوفيات في البلاد عند 80 حالة.