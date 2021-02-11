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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فولكس فاجن» تتعاون مع «مايكروسوفت» لتطوير برمجيات للقيادة الآلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:32 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
وكالات
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أعلنت شركة فولكس فاجن للسيارات، اليوم الخميس، عن الانضمام إلى شركة مايكروسوفت للبرمجيات؛ من أجل تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، ديرك هيلجنبرج، في بيان له إن الفرع الجديد التابع للشركة والخاص ببرمجيات السيارات يأمل في أن يؤدي التعاون مع "مايكروسوفت" إلى تسريع تطوير خدمات تنقل آمنة ومريحة.

ومن جانبه أوضح سكوت جوتري، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كلاود آند آي إيه" التابعة لشركة مايكروسوفت، أن الشراكة وعدت بتعزيز تحول شركة صناعة السيارات الألمانية "كمزود تنقل يعتمد على البرمجيات".

وتتعاون "فولكس فاجن" و"مايكروسوفت" منذ عام 2018، لتطوير منصة سحابية تسمح بتبادل البيانات بين السيارات.

ويشار إلى أن "مايكروسوفت" هي واحدة من عمالقة شركات التكنولوجيا القلائل التي ليس لديها مشروع سيارات خاص بها.

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