حملة ترويج ضخمة تكشف «وريث خامنئي» في إيران

قالت قناة "إيران إنترناشونال" الإيرانية، اليوم الخميس، إن مجتبي خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني وريث محتمل من خلال الترويج الكبير له في الأوساط السياسية والدينية والحرس الثوري.وانتشرت ملصقات في شوارع العاصمة طهران، منذ فترة، من قبل مصادر غير معروفة، تروج إلى أن مجتبى خامنئي هو المرشد المحتمل، وخلال الأسابيع الأخيرة دعم مقربو الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عبر مواقع التواصل، مشروع تنصيب مجتبي خامنئي خلفًا لوالده كمرشد للنظام.ووفقا لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن، يروج التيار الأصولي المتشدد إلى أن مجتبي كان يتلقى علوم الحوزة على يد والده خلال السنوات الأخيرة، كما بدأ يدرس "فقه الخارج" في "حوزة قم"، كما يزعمون، وهي شروط لنيل درجة "الاجتهاد" كإحدى صفات المرشد وفقا للدستور الإيراني.