رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة» يواصل مناقشة معايير اعتماد المراكز التدريبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:18 ص
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
طباعة
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشة العمل الثالثة لمناقشة معايير اعتماد مراكز التدريب، بحضور عدد من الخبراء الوطنيين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل للوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير لاعتماد مراكز التدريب، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة منها للمتدربين.

وتهدف الورشة إلى مراجعة المعايير التي يتم اعتماد المراكز التدريبية وفقا لها، وذلك لطرح آلية جديدة لاعتماد هذه المراكز بشكل يضمن جودة الخدمات التي تقدمها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والقدرة على مواجهة المتغيرات المتلاحقة وضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية على مستوى الوحدات الإدارية، بما يحقق لها الدعم والمساندة في تعزيز وتنمية مواردها البشرية، والمرونة في تنفيذ الخطط التدريبية، وتحسين أداء الأفراد بمختلف المجالات والتخصصات.

من الجدير بالذكر أن الجهاز مختص باعتماد المراكز التدريبية تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة رقم 7 منه والتي تنص على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

الصور

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

لعام ثالث.. محمد ناصف رئيسًا للمركز القومي لثقافة الطفل

كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية