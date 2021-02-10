بشرى سارة من وزير التعليم لطلاب المدارس الفرنسية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل المراحل الدراسية، من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري.وأكد الوزير من خلال منشوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يمكن للطلاب اكتشاف المحتوى وبدء مذاكرة الدروس باللغة الفرنسية الآن عبر هذا الرابط: https:lms.ekb.eg.