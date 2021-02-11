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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«يابت انتي مراتي».. ماذا يقول معز مسعود للجميلات ليوافقن على الزواج؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:17 ص
حلا شيحا ومعز مسعود
حلا شيحا ومعز مسعود
إسلام جمال
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لا صوت يعلو فوق صوت "معز مسعود وحلا شيحة"، فقد عقد قرانهم أول أمس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث اعتبرها البعض مفاجأة، ودائمًا ما يلاقى الداعية معز مسعود الكثير من الانتقادات بسبب كثرة زيجاته خاصة من الوسط الفني، حيث يتساءل البعض كيف يستطيع أن يقنعهم الداعية الشاب بالزواج.

تعدد زيجات معز مسعود دفعت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل، حول طرق حديثه مع الجميلات، وحفزت خيال الكثيرين حول ما يمكن للرجل قوله على طريقة مسعود للإيقاع بـ"الكراش".

- «شخصيتك شدتنى»

يتميز الداعية معز مسعود بأنه متحدث جيد، فهذا سلاح جيد لإقناع الأخرين، فعند الحديث مع شريكات حياته، يوضح لهن كيف أن شخصيتهن غريبة وفريدة وهى سر انجذابه لهن.

- «داعية مثقف»

من المعروف عن الداعية الشاب معز مسعود أنه مثقف، فمن المحتمل أن يستشهد بمقطع من أغنية لفرقة اجنبية، أو جزء من كتاب ما، وذلك لإيصال فكرة أنه مفكر ومتفتح على الثقافات الأخرى.

- «منتج ناجح»

من المحتمل أن يستحضر الداعية معز، روح المنتج بداخله، فيمكن أن يتخلل في حديثه معهن الكثير من الأفكار عن مشروعاته الفنية القادمة.

-«يا بت انتي مراتي»

تدل اختيارات الداعية معز مسعود لزوجاته، أنه ينجذب للزوجات المثيرات للجدل، ودائمًا ما يعقد القران بدون فترة خطوبة، الامر الذى يعتبر وسيلة لإقناع الطرف الاخر.

- «احنا فترات في حياة بعض»

فيما يخص علاقاته السابقة، فمن المحتمل أن يتحدث عن زيجاته السابقة، فالكثير من البرامج الدينية التي ظهر فيها أن العلاقات ما هي الا رحلات في حياة بعض، وأن الدخول في تجارب جديدة ضروري للإنسان.

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