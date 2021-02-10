«نشيد الأنشاد».. العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "نشيد الأنشاد"، حيث ناقش خلالها تأملات في هذا السفر بالكتاب المقدس.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.